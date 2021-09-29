Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Juventus Chelsea maçı saat 22:00'de başlayacak...

JUVENTUS CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçına sahne olacak Juventus Chelsea maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

JUVENTUS CHELSEA MAÇI NASIL İZLENİR?

Juventus Chelsea maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...