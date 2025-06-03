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        Haberler Dünyadan Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası açan Blake Lively 'manevi zarar' iddiasını geri çekti - magazin haberleri

        Blake Lively 'manevi zarar' iddiasını geri çekti

        Rol arkadaşı Justin Baldoni'ye sette cinsel taciz davası açan Blake Lively, tıbbi bilgilerinin açıklanmasını istemediği için 'manevi zarar' iddiasından vazgeçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 10:09 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:11
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        İddiasını geri çekti
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        'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin çekimleri esnasında kendisini taciz ettiğini iddia ederek rol arkadaşı ve yönetmen Justin Baldoni'ye dava açan Blake Lively, bazı iddialarını geri çekti.

        Blake Lively, Aralık 2024'te açtığı davada, Justin Baldoni ve onun halkla ilişkiler çalışanlarını, sette kendisine cinsel tacizde bulunmakla ve imajını zedelemek için kendisine karşı bir karalama kampanyası düzenlemekle suçlamıştı. Baldoni, hukuk ekibi aracılığıyla yayımladığı açıklamada iddiaları reddetmişti.

        'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' filminde Blake Lively ve Justin Baldoni başrolleri paylaştı

        Blake Lively, vücudunun aşağılandığına ve taciz edildiğine dair belirli örneklere yer verdiği davasında ayrıca, Justin Baldoni ve ekibinin, kendisinin kariyerine zarar vermek için onunla nasıl başa çıkacaklarını tartıştıkları iddia edilen mesajları da mahkemeye sunmuştu.

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        Ancak Justin Baldoni'nin hukuk ekibinin yaptığı yeni bir başvuru, Blake Lively'nin 'kasıtlı olarak manevi zarara neden olma ve taksirle manevi zarara neden olma' iddialarını geri çektiğini ortaya koydu. Baldoni'nin ekibinin, Lively'nin terapi notlarına ve diğer tıbbi kayıtlarına erişime izin vermek için bir feragatname imzalamasını sağlamaya çalıştığı iddia edildi. Çünkü hukukçuların, Justin Baldoni'yi iddialara karşı savunmak için delile ihtiyaçları vardı.

        Ancak Blake Lively'nin, tıbbi kayıtlarını teslim etmekten kaçınmak için iddiaları geri çektiği öğrenildi. Lively, tıbbi bilgilerini Baldoni'nin ekibiyle paylaşmak yerine 'manevi zarara uğrama' iddiasından vazgeçti.

        Variety'nin haberine göre; fiziksel veya duygusal zarar görme iddiasında bulunulması durumunda, tıbbi kayıtların teslim edilmesi standart bir uygulama olarak zorunlu tutuluyor.

        NE OLMUŞTU?

        Blake Lively, 2024 yapımı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filmindeki rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Justin Baldoni’ye yönelik cinsel taciz iddialarıyla California’da şikâyette bulundu. Lively, Baldoni’nin, kendisinin itibarını zedelemeye yönelik, ekibiyle koordineli bir çalışma yürüttüğünü de iddia etti.

        Geçen yıl ağustos ayında prömiyeri yapılan filmin yapımı sürecinde 'düşmanca çalışma ortamı iddialarını' ele almak için bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Blake Lively’nin eşi Ryan Reynolds da katıldı. Şikâyete göre, Lively ve Reynolds toplantıda, 'Lively’e kadınların çıplak videolarının veya görüntülerinin gösterilmemesi, Baldoni’nin iddia edilen önceki pornografi bağımlılığı ile ilgili herhangi bir referans verilmemesi ve Lively’nin önünde cinsellikle ilgili konuşmalara son verilmesi' talebinde bulundu.

        Blake Lively - Ryan Reynolds

        Şikâyette, Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’un katıldığı toplantıda, Justin Baldoni’nin 'Lively’nin kilosuyla ilgili sorular sormaması' ve 'ölmüş babası hakkında konuşmaması' gerektiğinin de açıkça ifade edildiği yer aldı. Ayrıca, Lively’nin projeye katılırken onay verdiği seks sahnelerinin ötesinde başka sahnelerde oynamaya zorlanmaması gerektiği talep edildi.

        Blake Lively, bu taleplerin stüdyo tarafından kabul edildiğini ancak daha sonra Justin Baldoni ve yapım şirketi Wayfarer Studios’un, kendisinin itibarını yok etmeye yönelik bir 'sosyal manipülasyon' kampanyası başlattığını iddia etti. Baldoni ve halkla ilişkiler ekibini, film süreci boyunca sosyal medyada hakkında kötü haberler yapılmasını sağlama, kampanyalar düzenlemekle de suçladı.

        Justin Baldoni, iddiaları reddederek, Blake Lively'nin cinsel taciz ve karalama iddialarını içeren bir makale yayınladığı için aralık ayında New York Times Gazetesi'ne 250 milyon dolarlık iftira davası açtı. Baldoni ayrıca karşı dava açarak kendisini karalamakla suçladığı Lively ve eşi Ryan Reynolds'tan 400 milyon dolar tazminat talep etti.

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        #Justin Baldoni
        #Blake Lively
        #Ryan Reynolds

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