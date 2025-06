Justin Baldoni'nin Blake Lively'ye açtığı 400 milyon dolarlık iftira davası düştü

Justin Baldoni'nin Blake Lively'ye açtığı 400 milyon dolarlık iftira davası reddedildi. Baldoni, davada, cinsel tacizle ilgili asılsız iddialarıyla Lively'nin, kariyerini mahvetmeye çalıştığını iddia etmişti.

New York mahkemesi, davayı ret kararı verdi ve Lively'nin cinsel taciz suçlamalarının yasal olarak korunduğunu açıkladı.

İftira davasının düşmesi üzerine sessizliğini bozan Blake Liveley, destek olanlara; "Sevgi ve minnettarlığını" ifade ettiği bir açıklama yaptı. "Pek çok kişi gibi ben de bizi parçalamaya çalışan misilleme davasının acısını hissettim" diyen oyuncu; "Her kadının kendini, güvenliğini, bütünlüğünü, onurunu ve hikâyesini korumak için bir sese sahip olma hakkını savunmaya her zamankinden daha kararlı" olduğunu belirtti.

"Yanımda duran birçok kişiye sevgi ve minnettarlık duyuyorum" diyen Blake Lively sosyal medyasına; "Çoğunuzu tanımıyorum ama sizi takdir etmekten veya savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim" diye yazdı.

Blake Lively - Ryan Reynolds

Justin Baldoni ile Blake Lively arasındaki hukuki mücadele, 2024 yapımı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin çekimlerine dayanıyor. Lively, filmde hem başrolleri kendisiyle paylaşan hem de filmin yönetmenliğini üstlenen Baldoni arasında, filmin tanıtım turlarında ortaya çıkan soğukluk fark edilmişti. İkilinin birbirlerinden kaçındığı ortaya çıkınca, sette bir husumet olduğu söylentileri internette dolaşmaya başlamıştı.

Blake Lively daha sonra Aralık 2024'te Justin Baldoni'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve 'şiddetli manevi zarar uğratan' davranışlar sergilediğini iddia ederek dava açmıştı. Justin Baldoni Justin Baldoni'nin, Blake Lively'ye sette çıplak videolar veya kadın görüntüleri gösterdiği, daha önceki 'pornografi bağımlılığından' bahsettiği, cinsel hayatıyla ilgili konuştuğu, Lively'nin kilosunu tartışma konusu yaptığı gibi bir dizi suçlamalar davaya konu olmuştu. Lively ayrıca, Baldoni'nin halkla ilişkiler ekibi tarafından kendisine yönelik karalama kampanyası düzenlendiğini de iddia etmişti. Justin Baldoni, Lively'nin davasından sadece birkaç gün sonra 2025'in başlarında, kendisine iftira atıldığı iddiasıyla karşı dava açmıştı. Bu davanın dün mahkeme tarafından reddedilmesinden bir süre önce de Lively, 'manevi zarar' iddiasını geri çekmişti. Bu kararının, Baldoni'nin hukuk ekibinin keşif sürecinin bir parçası olarak Lively'nin terapi notları ve diğer sağlık bilgileri de dâhil olmak üzere tıbbi kayıtlarını elde etme girişimlerinden kaynaklandığı bildirilmişti.