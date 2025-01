Justin Baldoni'den Blake Lively ile Ryan Reynolds'a 400 milyon dolarlık karalama davası

Blake Lively'nin cinsel taciz davası açtığı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Justin Baldoni, karşı atağa geçti.

Justin Baldoni, Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı 400 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. Üstelik Taylor Swift de bu davaya dâhil oldu.

Oyuncu ve yönetmen Justin Baldoni, rol arkadaşı Blake Lively'yi, popüler filmin prodüksiyonu üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için pop yıldızı Taylor Swift'i kullanmakla suçladı.