Joy Awards ödül töreninin beşincisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi. Geceye; Türk ve yabancı olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

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SİLİKONLARI PATLADI

Ancak törende talihsiz bir olay yaşandı. 52 yaşındaki Lübnanlı şarkıcı Elissa'nın göğsündeki silikonlar patladı.

TÖRENDEN KOŞARAK AYRILDI

Bir hayli zor onlar yaşayan Elissa, görevlilerin yardımıyla üzerine örttüğü siyah bir örtüyle törenden koşarak ayrıldı.