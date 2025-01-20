Elissa'nın silikonları patladı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards ödül törenine katılan Lübnanlı şarkıcı Elissa'nın göğsündeki silikonlar patladı. Bir hayli zor anlar yaşayan Elissa, töreni koşarak terk etti
Giriş: 20.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:06
Joy Awards ödül töreninin beşincisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi. Geceye; Türk ve yabancı olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.
SİLİKONLARI PATLADI
Ancak törende talihsiz bir olay yaşandı. 52 yaşındaki Lübnanlı şarkıcı Elissa'nın göğsündeki silikonlar patladı.
TÖRENDEN KOŞARAK AYRILDI
Bir hayli zor onlar yaşayan Elissa, görevlilerin yardımıyla üzerine örttüğü siyah bir örtüyle törenden koşarak ayrıldı.
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