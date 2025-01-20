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        Haberler Magazin Türk ünlüler Joy Awards'de buluştu! Fahriye Evcen'den kavga iddialarına yanıt geldi! Magazin haberleri

        Türk ünlüler Joy Awards'de buluştu

        Tarkan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards ödül töreninde sahneye çıktı. Birçok Türk ve yabancı ünlü törende yer aldı. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile kıskançlık nedeniyle Riyad'da tartıştıkları yönündeki iddialara yönelik bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 09:37 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:49
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        Fahriye Evcen'den açıklama
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        Joy Awards ödül töreninin beşincisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşti.

        Anthony Hopkins ile Morgan Freeman
        Anthony Hopkins ile Morgan Freeman

        Geceye; Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey ve Amanda Seyfried'e Hollywood'dan birçok isim katıldı. Bunların yanı sıra; Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Barış Arduç, Özge Özpirinçci ve Tuba Büyüküstün gibi Türk oyuncular da ödül töreninde yerini aldı.

        Morgan Freeman ile Matthew McConaughey
        Morgan Freeman ile Matthew McConaughey

        Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'da gerçekleşen etkinlikte, Hisham Majid'e sinema dalında 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü veren isim oldu. Büyüküstün, törenin açılışında Arapça olarak; "Riyad'da ne güzel bir akşam" diyerek katılımcılara seslendi.

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        Tarkan, Joy Awards'da görkemli bir şovla sahneye çıktı. Tarkan; 'Kuzu Kuzu', 'Dudu' ve 'Şımarık' şarkılarını seslendirdi.

        Hande Erçel, geceye lacivert kabarık ve üzerinde taşların yer aldığı bir elbise ile katılmayı tercih etti.

        Afra Saraçoğlu da törene transparan yeşil bir elbise ile katıldı. Oyuncu, saçlarının bir kısmını sol kulağının arkasına atıp açık bıraktı.

        Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti de törene birlikte katıldı.

        Fahriye Evcen, siyah transparan bir elbise giyerken eşi Burak Özçivit ise bordo ve siyah renklerden oluşan bir smokin giymeyi tercih etti. Evcen ile Özçivit, Riyad'da kıskançlık nedeniyle tartıştıkları yönündeki iddiaları yalanladı, Fahriye Evcen bu konuda; "Hiç doğru değil. Eşim ilgi görüyor, beğeniliyor. Ben de bundan mutlu oluyorum. Beğenilmesini beğeniyorum" dedi.

        Barış Arduç da siyah bir smokin giydi.

        Siyah - beyaz renkli bu fotoğrafını paylaşan Özge Özpirinçci de gri renklerin hâkim olduğu bir kıyafet giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Joy Awards
        #tarkan
        #Hande Erçel
        #Afra Saraçoğlu
        #Fahriye Evcen

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
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        Yengeç
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