Joy Awards ödül töreninin beşincisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşti.

Anthony Hopkins ile Morgan Freeman

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Geceye; Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey ve Amanda Seyfried'e Hollywood'dan birçok isim katıldı. Bunların yanı sıra; Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Barış Arduç, Özge Özpirinçci ve Tuba Büyüküstün gibi Türk oyuncular da ödül töreninde yerini aldı.

Morgan Freeman ile Matthew McConaughey

Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'da gerçekleşen etkinlikte, Hisham Majid'e sinema dalında 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü veren isim oldu. Büyüküstün, törenin açılışında Arapça olarak; "Riyad'da ne güzel bir akşam" diyerek katılımcılara seslendi.

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Tarkan, Joy Awards'da görkemli bir şovla sahneye çıktı. Tarkan; 'Kuzu Kuzu', 'Dudu' ve 'Şımarık' şarkılarını seslendirdi.

Hande Erçel, geceye lacivert kabarık ve üzerinde taşların yer aldığı bir elbise ile katılmayı tercih etti.

Afra Saraçoğlu da törene transparan yeşil bir elbise ile katıldı. Oyuncu, saçlarının bir kısmını sol kulağının arkasına atıp açık bıraktı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti de törene birlikte katıldı.

Fahriye Evcen, siyah transparan bir elbise giyerken eşi Burak Özçivit ise bordo ve siyah renklerden oluşan bir smokin giymeyi tercih etti. Evcen ile Özçivit, Riyad'da kıskançlık nedeniyle tartıştıkları yönündeki iddiaları yalanladı, Fahriye Evcen bu konuda; "Hiç doğru değil. Eşim ilgi görüyor, beğeniliyor. Ben de bundan mutlu oluyorum. Beğenilmesini beğeniyorum" dedi.

Barış Arduç da siyah bir smokin giydi.

Siyah - beyaz renkli bu fotoğrafını paylaşan Özge Özpirinçci de gri renklerin hâkim olduğu bir kıyafet giydi.