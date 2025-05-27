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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Joseph Attamah'tan yeni sözleşme açıklaması! - Bellona Kayserispor Haberleri

        Joseph Attamah'tan yeni sözleşme açıklaması!

        Kayserispor'un Ganalı savunma oyuncusu Joseph Attamah, "Kayseri'yi ve Kayserispor taraftarını çok seviyorum. Kayseri'de olmaktan çok memnunum. Burada bir alışkanlığım oldu. Burada devam etmeyi elbette istiyorum. Yeniden bir sözleşme yapıp, imzamı atıp burada kalmak istiyorum. Böyle bir düşüncem var. Gittiğim her kulüpte Avrupa'da oynamak istiyorum. Kayserispor ile de Avrupa kupalarında bu takımın formasını terletmeyi elbette isterim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:31
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        Attamah'tan yeni sözleşme açıklaması!
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        Kayserispor’un Ganalı savunma oyuncusu Joseph Attamah, özel açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı ekipte bu sezon Süper Lig’de 31 maçta forma giyip, 1 kez de fileleri havalandıran Attamah, Sergej Jakirovic’in göreve gelmesi ile birlikte performanslarındaki yükselişe vurgu yaptı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Joseph Attamah, Kayserispor ile yeni bir sözleşme imzalamak istediğini de belirterek, “Hoca değiştikten sonra herkes daha motive bir şekilde çalışmaya başladı. Daha işine adapte oldu ve bu yüzden de daha başarılı olduk. Kayseri’yi ve Kayserispor taraftarını çok seviyorum. Kayseri’de olmaktan çok memnunum. Burada bir alışkanlığım oldu. Burada devam etmeyi elbette istiyorum. Yeniden bir sözleşme yapıp, imzamı atıp burada kalmak istiyorum. Böyle bir düşüncem var. Gittiğim her kulüpte Avrupa’da oynamak istiyorum. Kayserispor ile de Avrupa kupalarında bu takımın formasını terletmeyi elbette isterim. Bundan dolayı da çok mutlu olurum. Daha önce Başakşehir’de oynadığım dönemde bu şekilde bir dönem olmuştu. Yeniden Avrupa kupalarında Kayserispor forması ile mücadele etmek isterim. Taraftarların desteği bizim için çok önemli. Onların sayesinde ligde kaldığımızı düşünüyorum. Bu destek devam ettiği sürece biz de başarılı olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

        Ganalı savunma oyuncusu Attamah, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 31 maçta 2 bin 607 dakika oyunda kalırken, 31 yaşındaki oyuncu 2020 yılında Başakşehir’den transfer olduğu Kayserispor’da stoper, sağ bek, sol bek ve orta saha da 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda forma giyerek, 142 maça çıktı.

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