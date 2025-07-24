Jose Mourinho: İhtiyaçlarımız var
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık maçında Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "İyi bir sonuç oldu ama bugün en önemli şey sonuç değildi. Ufak hatalarımız oldu, geliştirmemiz gereken noktalar var ama iyi bir performans sergiledik." ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Al-Ittihad maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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"İYİ PERFORMANS SERGİLEDİK"
"İyi bir sonuç oldu ama bugün en önemli şey sonuç değildi. Ufak hatalarımız oldu, geliştirmemiz gereken noktalar var ama iyi bir performans sergiledik."
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"BU ANLAMDA MUTLUYUM"
"Özel bir şeyler inşa ettiğimizi düşünüyorum bu sezon. Harika bir grup var. Bu anlamda çok mutluyum diyebilirim."
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"HALA İHTİYAÇLARIMIZ VAR"
"Önemli oyuncular ayrıldı, her maç oynayan oyunculardı. 2 tane yeni oyuncumuz var. Kulüp, bu anlamda harika iş çıkardı. Brown, çok potansiyelli bir oyuncu. Jhon, harika bir forvet. Tabii ki hala bazı ihtiyaçlarımız var."
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"KENDİMİZ YOK EDEMEYİZ"
"Özel bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bu inşa etmeye çalıştığımız şeyi kendimiz yok edemeyiz. Yaptığımız şeylerde dikkatli olmalıyız. Tabii ki önemli eklemeler yapmak istiyoruz. İnşa ettiğimiz şeyi yok etmek istemiyoruz. PlayStation oynamıyoruz. Elimizdekilere de odaklanmamız gerekiyor. İyi bir inşa etmemiz gerekiyor."
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