Jose Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından konuştu.
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
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"AĞIR BİR MAĞLUBİYET OLDU"
İkinci yarı bizler ve oyuncular için zorluydu. Ağır bir mağlubiyet oldu. Sadece futboldan anlamayan insanlar veya insan doğasından anlamayan insanlar bu şekilde düşünür. Motivasyonun hayal kırıklığının ne demek olduğunu bilmeyen insanlar bu durumu anlamazlar. Futbolu bilen insanlar bu durumu anlarlar. Haftalardır aynı şeyi söylüyorum aslında. Son 4 maçımızda 12 puan alsak da sıralamadaki yerimiz değişmeyecek. Birinci veya üçüncü olmayacağız. Dolayısıyla Başakşehir, Eyüpspor maçını kazanırken de aslında o düzgün oyunu sahaya yansıtmaya çalışmamızdaki zorluklar zaten gözüktü.
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"KALECİMİZİN YAPTIĞI HATAYLA MAÇI KAYBETTİK"
Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik.
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"DAHA FAZLA OYNATMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM"
Bugün kalede Ertuğrul'u oynattım. Çünkü genç. Her gün elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sıcak, soğuk havada, karda, yağmurda her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dolayısıyla deplasmanda oynadığımız bu maçta baskının daha az olacağını düşünerek onu oynattım. Şanssız bir gün geçirdi. Bu kararımdan pişmanlık duymuyorum. Bir oyuncuyu daha az oynatmaktan pişmanlığın var mı diye sorarsanız cevabım Cenk Tosun olurdu. Onu daha fazla oynatmadığım için pişmanım.
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- 7 senedir Şampiyonlar Ligi'nde yoksunuz. Düşünce tercihlerinizi nasıl buluyorsunuz?
"Son 7 senede Avrupa'da iki final oynadım. Yani son 7 senede, Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da.
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"OYUNCULAR BUNDAN ETKİLENİYOR"
Bazı oyuncular gelecek sezon burada olmayacaklarını biliyorlar. Bundan etkileniyorlar. Kafasında soru işareti olanlar da etkileniyorlar.
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Önümüzdeki sezonla ilgili yönetimle bir görüşmesi oldu mu? Önümüzdeki sene takımdan beklentisi nedir? ve Fenerbahçe'den ayrılma söz konusu mu?
Eğer bir şey gerçek çıkarsa ya da çıkmazsa veya yarım gerçek çıkarsa şunu söyleyebilirim, o şey ağzımdan çıkmamıştır. Maç sonlarında basın toplantıları dışında basınla sıfır kontağım var. Dolayısıyla başkanla, yönetimle görüştüğüm gibi görüşmeleri hiç bir zaman kimseye söylemedim. 'Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?' diye soruyorsanız size başkanımızın birkaç hafta önce televizyonda yaptığı röportajı gösteririm. O röportajda kendisi kalmamı istiyor. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bilgi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer durumda değişiklik varsa bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi. Televizyonda söylediği şeyleri görüşmemizde bana da söyledi.
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