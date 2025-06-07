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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt!

        Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, hakkındaki Inter iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:29
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        Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski takımı Inter'e döneceği yönündeki iddialar üzerine Portekizli teknik adamdan açıklama geldi.

        İtalyan basını, Simeone Inzaghi'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e gitmesinin ardından Jose Mourinho'nun Inter'in listesinde olduğu öne sürüldü. Jose Mourinho, Inter iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

        Corriere dello Sport'a konuşan deneyimli teknik direktör "Inter'le görüştüğüm yönünde çıkan haberler büyük bir yalan. Hiçbir temas olmadı!" dedi.

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