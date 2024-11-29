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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan dikkat çeken başarı: Ancelotti'nin ardından... - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan dikkat çeken başarı: Ancelotti'nin ardından...

        Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho dikkat çeken bir istatistik yakaladı. Mourinho, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ardından Avrupa'da en fazla galibiyet kazanan isim oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:25
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        Mourinho'dan dikkat çeken başarı!
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        Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekibin başında dikkat çeken bir istatistik yakaladı.

        UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 8 yaparak 15. sıraya yükseldi.

        Bu galibiyetle birlikte teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa futbolunda önemli bir başarının mimarı oldu.

        Opta verilerine göre Jose Mourinho, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ardından Avrupa'da en fazla galibiyet kazanan isim oldu.

        Ancelotti'nin Avrupa'daki tüm kupalarda (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) 121 galibiyeti bulunuyor. İtalyan hocanın hemen ensesinde yer alan Mourinho'nun ise 119 galibiyeti var.

        Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başındayken Ancelotti'yi geride bırakma fırsatı bulabilir.

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