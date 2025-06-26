Jorge Jesus'un yeni adresini duyurdular!
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor.
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Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da teknik direktör arayışları hız kazanırken, dikkat çekici bir isim gündeme geldi.
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Footmercato'nun aktardığı bilgilere göre, Al Nassr'ın yeni teknik direktör adayları arasında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus öne çıkıyor.
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Haberde, kulübün deneyimli teknik adamla resmi temaslara başladığı vurgulandı.
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Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin başında görev yapmış, sonrasında ise Al Hilal'i çalıştırmıştı.
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İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayıran Suudi ekibinin, Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk’la da ilgilendiği iddia ediliyor.
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