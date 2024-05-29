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        Haberler Dünyadan Jon Bon Jovi doğruladı: Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi evlendi - magazin haberleri

        Jon Bon Jovi doğruladı: Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi evlendi

        'Stranger Things' yıldızı Millie Bobby Brown ile Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi'nin kaynaklara dayandırılan gizlice evlenme haberini Jon Bon Jovi doğruladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:30
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        • 1

          'Stranger Things' yıldızı Millie Bobby Brown ile Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi'nin gizlice evlendiği haberleri gündemdeydi. Kaynaklara dayandırılan gizli nikah haberini Jon Bon Jovi doğruladı.

        • 2

          Bon Jovi grubunun efsanevi kurucusu ve solisti Jon Bonjovi, katıldığı The One Show adlı programda evlilik hakkında "Evet, doğru" ifadesini kullandı.

        • 3

          Ünlü müzisyen, "Onlar harikaydı. Çok küçük bir aile düğünüydü. Gelin mükemmeldi, Jake olabildiğince mutluydu" ifadesini kullandı.

        • 4

          20 yaşındaki İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown ile 22 yaşındaki Amerikalı model Jake Bongiovi ilk kez Haziran 2021'de ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Çift, Nisan 2023'te nişanlanmıştı.

        • 5

          Jon Bon Jovi'nin Dorothea Hurley ile 35 yıllık evliliğinden Jake'in yanı sıra Stephanie (30), Jesse (29) ve Romeo (20) adlarında üç çocuğu daha bulunuyor.

        • 6

          Jon Bon Jovi nisan ayında verdiği bir röportajda oğlu Jake ile 'Stranger Things' dizisi yıldızı Millie Bobby Brown'ın ilişkisi hakkında yorum yaparken, onların ilişkileri öncesinde popüler diziyi izlemediğini itiraf etmişti. Millie Bobby Brown, henüz 12 yaşında bir çocuk oyuncu olarak dünya çapında ün kazandığı diziyle iki Emmy adaylığı elde etmişti.

        • 7

          Jon Bon Jovi, "Dürüst olmak gerekirse, Stranger Things'in çok farkında olduğumu söyleyemem, sanırım bu başka bir nesil içindi. Ama Millie Bobby Brown'ın çalışma ahlakına hayranım" ifadesini kullanmıştı.

        • 8

          Ünlü müzisyen ayrıca, oğlu Jake ile Millie Bobby Brown hakkında, "Onlar birlikte bir hayalin peşinde koşan iki genç" şeklinde yorum yapmıştı.

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