Jon Bon Jovi doğruladı: Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi evlendi

Jon Bon Jovi nisan ayında verdiği bir röportajda oğlu Jake ile 'Stranger Things' dizisi yıldızı Millie Bobby Brown'ın ilişkisi hakkında yorum yaparken, onların ilişkileri öncesinde popüler diziyi izlemediğini itiraf etmişti. Millie Bobby Brown, henüz 12 yaşında bir çocuk oyuncu olarak dünya çapında ün kazandığı diziyle iki Emmy adaylığı elde etmişti.