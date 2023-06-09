İKONİK KARAKTERİ EN SON 2017'DE CANLANDIRDI
Johnny Depp, Disney tarafından projeden çıkarılmadan önce, en son 2017 yapımı 'Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı' filminde sempatik korsanı canlandırmıştı.
Olaylı davadaki duruşmalardan birinde, Johnny Depp'e yapılan çapraz sorgusu sırasında Amber Heard'ün avukatı Ben Rottenborn; ünlü isme, "Disney size 300 milyon dolar ve bir milyon alpaka ile gelseydi bile, bu dünyadaki hiçbir şey geri dönüp Disney ile bir 'Karayip Korsanları' filminde çalışmanızı sağlayamazdı, değil mi?" diye sormuştu. Depp ise, avukatın sorusuna "Bu doğru" şeklinde yanıt vermişti. Oyuncu, daha sonra kendi avukatı Camille Vasquez tarafından yapılan sorgulama sırasında Disney tarafından "ihanete uğradığını" hissettiğini söylemişti.