'20 MİLYON DOLAR' İDDİASI

Johnny Depp'in davadan zaferle çıkmasının üzerinden bir yıl geçmişken, Disney Stüdyoları Başkanı Sean Bailey geçtiğimiz günlerde stüdyonun oyuncunun tekrar ikonik seriye dönüp dönmeyeceğine dair kesin bir şey söyleyemeyeceklerini açıkladı. Bu da, Depp'in bir kez daha sempatik korsan olarak ekranlara döneceği ve Disney ile 20 milyon dolarlık bir anlaşma yapacağı yönünde söylentilerin öne sürülmesine sebep oldu.

Ancak Daily Mail'in haberine göre; Johnny Depp'in, Disney ile bir daha çalışmak gibi bir planı yok.