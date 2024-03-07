'John Wick' serisine yeni dizi
'Matrix' ve 'John Wick' serileri ile tanınan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı 'John Wick'in yeni 'spin-off' projesi doğru olduğu açıklandı
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Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı dört serilik John Wick evreni, kısa süre önce 'The Continental' adlı dizi ve 2025'te izleyicilerle buluşacak 'Ballerina' filmi ile genişlemişti.
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"BİR TELEVİZYON DİZİSİ OLACAK"
'John Wick' serinin devam edip etmeyeceği merak edilirken Lionsgate Başkan Yardımcısı Michael Burns, Morgan Stanley medya konferansındaki soru-cevap bölümünde konuştu. Burns, yeni bir 'John Wick Spin-Off'una dair planlar yapıldığını doğruladı. Lionsgate yöneticisi, "Sanırım Keanu Reeves'in başrolde olduğu büyük aksiyon serimizi ele alacağız, sanırım bu bir televizyon dizisi olacak" dedi.
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Ayrıca geçtiğimiz aylarda 'John Wick' serisinin yönetmeni Chad Stahelski, televizyonda kısa formda yapabileceği harika hikayeleri keşfetmeye olanak tanıyacak yeni bir 'John Wick' dizisi geliştirme niyetli olduğunu açıklamıştı.
Fotoğraflar: AP, REUTERS
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