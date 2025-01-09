Joe Biden torununun çocuğu olduğunu açıkladı: Artık 'büyük büyükbabayım'

ABD Başkanı Joe Biden, 'büyük büyükbaba' olduğunu açıkladı. 82 yaşındaki Biden'ın torunu Naomi Biden Neal, ilk bebeğini kucağına aldı. Peter Neal ile evli olan Naomi, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

First Lady Jill Biden'ın yeni torunuyla birlikte olduğu Instagram gönderisine göre; bebeğin adı William Brannon Neal IV.

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Los Angeles'ta bulunan ve bebeği hastanede gören Joe Biden, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı basın toplantısı sonunda torununun doğum haberini verdi. Biden; "İyi haber şu ki, bugün itibarıyla büyük büyükbabayım" dedi. Biden'ın binlerce kişiyi etkileyen yangınlar sürerken "İyi haber" ifadesi tuhaf bulundu.

REKLAM BEBEĞİN CİNSİYETİNİ KARIŞTIRDI Joe Biden, oğlu Hunter'ın kızı olan torunu Naomi'nin doğum yaptığı haberini verirken torununun cinsiyetini karıştırdı. Biden, bebeğin ilk önce kız olduğunu söylerken, birkaç saniye düşündükten sonra erkek olduğunu söyleyerek düzeltti. Konuşmasında, "4.5 kiloluk bir kız... bir erkek çocuğu" şeklinde bir ifade kullandı.

2021'de başkanlık koltuğuna oturan ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, süreç içerisinde birçok gaf yaptı. Öte yandan Beyaz Saray, Biden ve First Lady'nin, torunları Naomi ve bebeğe yaklaşık 40 dakika süren ziyarette bulunduklarını açıkladı.