Jessica, Ajlan Büyükburç'a verdiği sözünü tuttu
Jessica, yeni çalışması 'Mucize Kalbinde'yi müzikseverlerle buluşturdu
- 1
Henüz 14 yaşındayken merhum şarkıcı Ajlan Büyükburç'tan şan eğitimi alan Jessica, yıllar sonra hocasına verdiği sözü tutarak profesyonel olarak müzik dünyasında rol almaya başladı.
- 2
Geçtiğimiz yıl, sözü müziği yine kendisine ait olan şarkısıyla dinleyicilerle buluşan Jessica, 5 yaşından bu yana şarkı söylemeyi hayal ediyordu. Bugünlere kadar işin mutfağında olan, televizyon dünyasında Ajda Pekkan, Bengü, Vatan Şaşmaz ile çalışan Jessica, sakladığı şarkılarını gün yüzüne çıkarıyor.
- 3
'Mucize Kalbinde' isimli şarkısının klibinde yönetmen İmre Haydaroğlu ile çalışan Jessica şarkının duygusuna uygun renkli ve eğlenceli bir klip çekti.
-