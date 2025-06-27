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        Haberler Magazin Jennifer Lopez ile İstanbul'da tanışma fırsatı

        Jennifer Lopez ile İstanbul'da tanışma fırsatı

        İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, 'Meet & Greet' biletleri çerçevesinde 50 hayranıyla bir araya gelerek, sohbet edip fotoğraf çektirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:21
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        100 bin lira veren JLo ile tanışır
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        Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul'daki hayranlarıyla buluşacak. Yakın zamanda satışa çıkacak 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek. Biletler, çok yakında satışa çıkacak.

        SOĞUK ÇAY SEVİYOR

        55 yaşındaki Jennifer Lopez, tam bir sağlıklı yaşam bağımlısı; günlük yemek tüketiminde hiçbir şekilde tatlı yer almıyor, tamamen glutensiz besleniyor ve sahne provalarının yanı sıra rutin olarak her gün spor yapıyor. Böylesi yoğun geçen günlerde JLo, soğuk çay tüketiyor.

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