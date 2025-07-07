Jennifer Flavin'den Sylvester Stallone'a: İyi ki doğdun aşkım

'Rocky' ve 'Rambo' serileriyle dünya çapında ün kazanan ABD'li oyuncu Sylvester Stallone, 79 yaşına girdi.

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Sylvester Stallone’un doğum günü, 1997'de evlendiği ve üç kızının annesi olan eşi Jennifer Flavin’in sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla kutlandı.

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28 yıllık hayat arkadaşı Jennifer Flavin Stallone, paylaşımında; "İyi ki doğdun aşkım. Her yıl seni ve birlikte kurduğumuz güzel ailemizi kutlamak büyük bir nimet. Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Sylvester Stallone ise bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak; "Teşekkürler Jennifer. Seni çok seviyorum. Bana inanılmaz bir mutluluk veriyorsunuz ve çocuklarım hayatımın ışığı" yanıtını verdi.

Fotoğraflar: Instagram