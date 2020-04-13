"İNANILMAZ BİR DENEYİM"

Hamilelik ve anne olmak inanılmaz bir deneyim. Evie'ye hamileyken, etrafımda benim gibi olan ya da çocuklu arkadaşım yoktu. Ama aslında hemcinslerimle paylaşmak istediğim çok fazla şey vardı.