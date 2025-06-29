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        Haberler Dünyadan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in bitmeyen düğünü! Pijama partisi verdiler - magazin haberleri

        Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in bitmeyen düğünü! Pijama partisi verdiler

        Yılın düğünü bitmek bilmedi! Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, cuma günü evlense de dün akşam bir de düğün sonrası pijama partisi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:16
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        Düğünden sonra pijama partisi
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        Jeff Bezos ve Lauren Sanchez cuma akşamı Venedik’te gösterişli bir düğün yaparak evlendi. Dünyanın en ünlü yıldızlarının akın ettiği düğün cuma akşamı yapılsa da şehre çarşamba ve perşembe gününden akın eden konukların büyük bir kısmı hâlâ Venedik’ten ayrılmış değil.

        Kutlamaların üç gün üç gece sürdüğü yılın düğününde, üst üste yapılan partilere bir de dün akşam düğün sonrası yapılan pijama partisi eklendi.

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        Yeni evli çift, İtalya'nın su şehrinde pijama partisine giderken mutluluk pozları verdi.

        Parti için otelden ayrılan ve bir su taksisine binerken görülen çiftin etrafını meraklı seyirciler sardı. Teknede izleyicilere el sallarken görülen çift, fotoğrafçılara poz verirken birbirlerini öptü.

        Vogue, dün akşamki parti için "konukların pijama veya iç çamaşırının gece kıyafeti yorumunu seçtiğini" yazdı.

        Pijama partisinin konuklarından Orlando Bloom, puantiyeli şık bir pijama kombiniyle görüntülendi.

        Dün akşam verilen bu son partiyle birlikte düğün kutlamaları da sona ermiş oldu ve Venedik’e akın eden ünlüler birer birer şehirden ayrılmaya başladı.

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        #Jeff Bezos
        #Lauren Sanchez
        #düğün

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