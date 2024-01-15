Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jeff Bezos 60'ıncı yaşını kutladı: Nişanlısı Lauren Sanchez'in transparan elbisesi dikkat çekti - Magazin haberleri

        Jeff Bezos 60'ıncı yaşını kutladı

        Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 60'ıncı yaşına nişanlısı Lauren Sanchez ile İtalya'da girdi. Milano Moda Haftası için ülkede bulunan çiftten Lauren Sanchez transparan elbisesiyle dikkatleri üzerinde topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Amazon’un kurucu CEO'su ve 114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3'üncü kişisi olan Jeff Bezos ile ABD'li sunucu - oyuncu Lauren Sanchez ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında nişanlanmıştı.

        • 2

          2019'dan beri birlikte olan Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez için "Hayatımda tanıdığım en cömert ve en güzel kalpli insan. Çok ilham verici" ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          Milano Moda Haftası nedeniyle İtalya'da bulunan çiftten Jeff Bezos, 60'ıncı yaşını burada kutladı.

        • 4

          Çift, doğum günü kutlaması sonrasında mekândan el ele çıktı. Lauren Sanchez, transparan elbisesyle dikkatleri üzerinde topladı.

        • 5

          "SOYADINI ALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

          Lauren Sanchez, evlendikten sonra kocasının soyadını alacağını da ifade ederek, "Bayan Bezos olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

          Lauren Sanchez, düğün konusunda net bir plan olmadığını belirtip, bu konuda çok da acele etmediklerini söylemişti.

        • 6

          Ünlü iş adamı, Lauren Sanchez'e 20 karatlık ve 2 buçuk milyon dolar değerinde nişan yüzüğü hediye etmişti. Sanchez, nişan yüzüğünü de her fırsatta gözler önüne seriyor.

        • 7

          ABD basına yansıyan haberlere göre; Jeff Bezos ile Lauren Sanchez hayatlarını birleştirmeden önce bir evlilik anlaşması imzalayacak. Böylece dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, servetinin geleceğini güvence altına alacak.

        • 8

          ESKİ EŞİNE 38 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEDİ

          Jeff Bezos, daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 sene evli kalan çiftin 4 çocuğu bulunuyor. Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak gösterilen Sanchez gösterilmişti.

        • 9

          Jeff Bezos, 2019'da boşandığı eşine 38 milyar dolar tazminat ödemişti. Bu tüm zamanların en yüksek boşanma tazminatınıydı.

        • 10

          Eski bir sunucu olan Lauren Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik, 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona ermişti.

          Fotoğraflar: Shutterstock

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Habertürk Anasayfa