Jeff Bezos 60'ıncı yaşını kutladı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 60'ıncı yaşına nişanlısı Lauren Sanchez ile İtalya'da girdi. Milano Moda Haftası için ülkede bulunan çiftten Lauren Sanchez transparan elbisesiyle dikkatleri üzerinde topladı
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Amazon’un kurucu CEO'su ve 114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3'üncü kişisi olan Jeff Bezos ile ABD'li sunucu - oyuncu Lauren Sanchez ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında nişanlanmıştı.
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2019'dan beri birlikte olan Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez için "Hayatımda tanıdığım en cömert ve en güzel kalpli insan. Çok ilham verici" ifadelerini kullanmıştı.
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Milano Moda Haftası nedeniyle İtalya'da bulunan çiftten Jeff Bezos, 60'ıncı yaşını burada kutladı.
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Çift, doğum günü kutlaması sonrasında mekândan el ele çıktı. Lauren Sanchez, transparan elbisesyle dikkatleri üzerinde topladı.
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"SOYADINI ALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Lauren Sanchez, evlendikten sonra kocasının soyadını alacağını da ifade ederek, "Bayan Bezos olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Lauren Sanchez, düğün konusunda net bir plan olmadığını belirtip, bu konuda çok da acele etmediklerini söylemişti.
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Ünlü iş adamı, Lauren Sanchez'e 20 karatlık ve 2 buçuk milyon dolar değerinde nişan yüzüğü hediye etmişti. Sanchez, nişan yüzüğünü de her fırsatta gözler önüne seriyor.
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ABD basına yansıyan haberlere göre; Jeff Bezos ile Lauren Sanchez hayatlarını birleştirmeden önce bir evlilik anlaşması imzalayacak. Böylece dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, servetinin geleceğini güvence altına alacak.
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ESKİ EŞİNE 38 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEDİ
Jeff Bezos, daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 sene evli kalan çiftin 4 çocuğu bulunuyor. Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak gösterilen Sanchez gösterilmişti.
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Jeff Bezos, 2019'da boşandığı eşine 38 milyar dolar tazminat ödemişti. Bu tüm zamanların en yüksek boşanma tazminatınıydı.
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Eski bir sunucu olan Lauren Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik, 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona ermişti.
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