Seri, tanıdığımız bir oyuncu. Nice'te tanıdım ilk olarak. Teknik olarak son derece rahat ve pas konusunda da çok maharetli bir oyuncu. O da kısa paslarda çok iyi. Sanırım, Galatasaray da biraz buna doğru evriliyor. N'Zonzi'nin de kısa paslardaki başarısıyla birlikte...