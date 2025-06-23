Jayden Oosterwolde geri dönüyor
Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun bir süre uzak kalan Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde, formasını yeniden giymeye hazırlanıyor.
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Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için geri sayıma geçti. Son resmi maçını 20 Ekim'de oynayan Hollandalı futbolcu, uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzaktı.
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Oosterwolde, 2024-2025 sezonunda yalnızca 14 maçta görev yaptı. 9'uncu haftada oynanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu, sezonu kapatmıştı.
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Ülkesinde ameliyat edilen Oosterwolde, sezon sonuna doğru ise takımla çalışmalara başladı.
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Jose Mourinho, 24 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.
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Sol bekte ve üçlü savunmanın solunda Oosterwolde’yi kullanmayı hedefleyen Portekizli teknik adam, genç futbolcuya güveniyor.
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Jayden Oosterwolde’nin durumu, 13 günlük Portekiz kampında yakından takip edilecek. Hollandalı futbolcunun, hazırlık maçlarında az da olsa süre alması bekleniyor.
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