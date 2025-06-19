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        Haberler Magazin Javier Bardem: İsrail, Gazze’de 'soykırım' yapıyor - Magazin haberleri

        Javier Bardem: İsrail, Gazze’de 'soykırım' yapıyor

        Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem, ABD'de yayın yapan ABC kanalında katıldığı bir programda, Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:33
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        Javier Bardem'den İsrail'e tepki
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        İspanyolların Oscar ödüllü oyuncusu Javier Bardem, İsrail'e yönelik tepkisini sürdürüyor. Daha önce; "Netanyahu, tüm insanlığa karşı suç işliyor" diyen ünlü oyuncu, ABD'de yayın yapan ABC kanalında, Whoopi Goldberg, Joy Behar, Alyssa Farah Griffin, Sunny Hostin, Sara Haines ve Ana Navarro-Cárdenas'ın sunuculuğunu üstlendiği 'The View' isimli programa katıldı.

        Javier Bardem, programda; "Gazze’deki durum öyle bir noktaya geldi ki... Orada yaşanan acıyı, ben ve milyonlarca insan her gün o korkunç görüntülere tanıklık ederek hissediyoruz" dedi.

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        "ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK DAYANILMAZ"

        Ünlü oyuncu; "Çocukların öldürüldüğünü ve açlıktan öldüğünü görmek dayanılmaz. Uluslararası hukuk uzmanları, insan hakları örgütleri, hatta bazı Holokost mağdurları dahi buna ‘soykırım’ diyor. Bana sorarsanız, bu bir soykırımdır” ifadelerini kullandı.

        Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı: Son olarak... İnsanlığımızı kaybetmemeliyiz. Nerede ve kimi kınamamız gerekiyorsa, bunu açıkça ve cesaretle yapmalıyız.

        "İnsanlık suçları işleniyor"
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        #Javier Bardem

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