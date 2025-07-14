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        Haberler Bilgi Spor Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti! Japonya-Türkiye maçı tarihi

        Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti! Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final rakibi belli oldu. Filenin Sultanları çeyrek finalde Japonya ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Geri sayım sürerken Japonya-Türkiye maçı tarihi ve saati voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Filenin Sultanları çeyrek final maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:30
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, lig etabını 6. sırada tamamladı. Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final rakibi belli oldu. Milliler, çeyrek finalde Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Japonya-Türkiye maçı tarihi ve saati…

        • 2

          JAPONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.

          Japonya-Türkiye voleybol maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak ve Atlas Arena'da oynanacak.

        • 3

          JAPONYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Japonya-Türkiye çeyrek final maçının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranları üzerinden yayınlanması bekleniyor.

          Filenin Sultanları’nın çeyrek final maçı canlı yayın kanalı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        • 4

          YARI FİNAL RAKİBİMİZ BREZİLYA VEYA ALMANYA OLACAK

          Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

        • 5

          Diğer eşleşmeler şu şekilde:

          İtalya-ABD

          Polonya-Çin

          Brezilya-Almanya

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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