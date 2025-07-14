A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, lig etabını 6. sırada tamamladı. Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final rakibi belli oldu. Milliler, çeyrek finalde Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Japonya-Türkiye maçı tarihi ve saati…