Japonya'da 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi Takahiro idam edildi | Dış Haberler

Japonya'da 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi Takahiro idam edildi | Dış Haberler

Japonya'da sosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi Takahiro'nun idam edildiği bildirildi.

Şiraişi Takahiro, eski adı "Twitter" olan sosyal medya platformu X üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldürerek parçalara ayırdığı için "Twitter katili" olarak biliniyor.

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Şiraişi Takahiro, 2017'de tutuklandığında böyle görüntülenmişti.

Dairesinde 8 kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin soğutucuda bulunmasının ardından 2017'de tutuklanan Şiraişi, 2020'de idam cezasına çarptırıldı.

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Soruşturmayı yürüten yetkililer, Şiraişi'nin intihara meyilli kişilerle sosyal medyadan iletişime geçerek bu konuda yardımcı olmayı teklif ettiğini, ardından evine çağırdığı kurbanları öldürerek parçalara ayırdığını belirtti.

Şiraişi Takahiro, 2017'de tutuklandığında böyle görüntülenmişti.

Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edilen Şiraişi'nin infazı tamamlanana kadar kamuoyundan gizli tutuldu.

Bu infaz, Japonya'da Temmuz 2022'den beri uygulanan ilk idam oldu.

G7 ülkeleri arasında sadece Japonya ve ABD'de idam cezası uygulanıyor.