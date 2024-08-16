Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları yer aldı. 16 Ağustos 2024 tarihli ve 32634 sayılı Resmi Gazete kararına göre, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları ve terfi listesi de paylaşıldı. İşte, 2024 Jandarma atama ve terfi listesi.