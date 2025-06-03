Jackie Chan: Eskiden yapay zekâ olsaydı benim adımı duymazdınız

Jackie Chan, yapay zekâ çağında oyunculuğa başlasaydı adının hiç duyulmayacağını düşünüyor. Hollywood'un en büyük aksiyon yıldızlarından biri olan 71 yaşındaki oyuncu, kariyerine dijital çağdan önce başladığı için şanslı olduğunu, çünkü cesareti ve atletik yeteneğiyle dünyayı hayrete düşürebildiğini söyledi.

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Başrolünde yer aldığı 'Karate Kid: Efsane Dövüşçüler'in New York galasında konuşan Jackie Chan; "Bugün bu çağda başlasaydım, sanıyorum aksiyon oyunculuğu yapmazdım. Neden mi? Çünkü yapay zekâ özel efektleri, yeşil ekranlar yüzünden" diye konuştu.

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Film stüdyolarının günümüzde riskten çok daha fazla kaçındığını söyleyen Jackie Chan;"Aksiyon yapmak istiyorsunuz; ancak stüdyo, dublör koordinatörü, yönetmen, size izin vermiyor. Çünkü tehlikeli sahnede bir sorun çıkarsa ve yıldız yaralanırsa, tüm çekimler iptal edilebilir; bu da çok paraya mal olabilir" şeklinde konuştu.

Hong Konglu oyuncu; "Eskiden bunu kendim yapmak zorundaydım ve bu yüzden 'Jackie Chan' oldum. Bu yüzden şanslıydım" ifadesini kullandı.

Günümüz oyuncularının başka bir yönden şanslı olduğunu ima eden Jackie Chan, dijital yardımcılar sayesinde aksiyon dolu filmler çekmek için kendilerine zarar vermek zorunda kalmadıklarını belirtti. Jackie Chan, çekimler sırasında geçirdiği birçok kazada çeşitli yaralalanmalar yaşadı. Jackie Chan, 'Karate Kid: Efsane Dövüşçüler'de Ben Wang ve Ralph Macchio ile başrollerde