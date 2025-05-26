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        Haberler Gündem Çevre İztuzu'nda yuva sayısı 100'e ulaştı | Son dakika haberleri

        İztuzu Plajı'nda yuvalama alanı100'e ulaştı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvalama alanı 100'e ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:54
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        İztuzu'nda yuva sayısı 100'e ulaştı
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        Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

        Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından çeşitli önlemler alınıyor.

        DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 100'e ulaştığını, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.

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