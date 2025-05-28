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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmit'teki kardeş cinayetinde tutuklama | Son dakika haberleri

        İzmit'te kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

        Kocaeli İzmit'te tartıştığı kardeşini tüfekle vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 00:36 Güncelleme: 28.05.2025 - 00:39
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        İzmit'teki kardeş cinayetinde tutuklama
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        İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta, dün, tartıştığı kardeşi İ.K'yi tüfekle vurarak öldürdüğü belirtilen F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün F.K'nin tüfekle ateş açarak yaraladığı İ.K. sağlık görevlilerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Kaçan F.K. ise polislerce gözaltına alınmıştı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kocaeli
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        #İzmit
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