İzmit'teki kardeş cinayetinde tutuklama

İzmit'te kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
Kocaeli İzmit'te tartıştığı kardeşini tüfekle vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta, dün, tartıştığı kardeşi İ.K'yi tüfekle vurarak öldürdüğü belirtilen F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
AA'nın haberine göre; polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün F.K'nin tüfekle ateş açarak yaraladığı İ.K. sağlık görevlilerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Kaçan F.K. ise polislerce gözaltına alınmıştı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.