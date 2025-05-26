Bugüne kadar 48 bin balığı denize saldıklarını aktaran Büyükakın, "Bugün de 6 bin daha bırakılıyor. Böylece 54 bin balık bırakılmış oluyor. Ama nehirlere bırakılanlar da var. Oranın türü de ayrı zaten. Takiplerde büyümenin beklendiği gibi olduğu görülüyor. Takipleri yapılıyor, fotoğraflanıyor, onları da hafızaya dahil ediyoruz. Ne kadar sürede ne kadar büyüyorlar? Hangi rotayı takip ediyorlar? Hangi bölgede yumurtluyorlar? Hangi bölgede besleniyorlar? Bunları da takip ediyoruz" diye konuştu.