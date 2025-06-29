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        Haberler Gündem İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yangın söndürüldü - Güncel haberler

        İzmir'de otobüs terminalinde yangın çıktı

        İzmir'in Bornova ilçesinde, otobüs terminalinde benzinliğin yanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 05:45 Güncelleme: 29.06.2025 - 05:45
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        İzmir'de otobüs terminalinde yangın
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        Yangın, saat 02.20 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi'ndeki İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan benzinliğin yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Güvenlik Amirliği, terminalin otobüs nizamiyesindeki personeli tedbir amaçlı tahliye etti.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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