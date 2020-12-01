İzmir merkezli 6 ilde eski polis memurlarına yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilen 44 eski polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden 41'i, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Amasya, Denizli, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.