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        Haberler Gündem Çevre İzmir'in su ihtiyacını karşılayan barajda alarm | Son dakika haberleri

        İzmir'in su ihtiyacını karşılayan barajda alarm: 2008 sonrası en düşük seviyede

        İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 10.79'a düştü. Barajdaki su seviyesi, 2008 sonrası en düşük seviyeyi gördü. Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin 2008 yılında yüzde 2 ile tabanı gördüğünü hatırlatan Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu yıl 2008'de olduğu gibi barajın dibini göreceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:02
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          İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 10.79'a düşerek 2008 sonrasının en düşük seviyesini gördü.

        • 2

          Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin 2008'de yüzde 2 ile tabanının görüldüğünü hatırlatan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 10,79'a düştü. Bu 2008 sonrası en düşük seviye. Henüz temmuzun başındayız. Barajların dolum ayı olan kasıma 4 ay var. Bu yıl 2008'de olduğu gibi barajın dibini göreceğiz" dedi.

        • 3

          Prof. Dr. Yaşar, "2008 yılındaki o müthiş kuraklıktan sonra 2009 yılında inanılmaz yağışlar aldık. O yıl son yüzyılın en yağışlı yıllarından biriydi, Tahtalı Barajı doldu. İzmir 2019'a kadar güzel yağışlar aldı. O yıllarda barajda su seviyesi yüzde 85 seviyelerine ulaştı. Ama çok büyük yanlışlar yapıldı. Baraj doluyken suyun yüzde 50'sini yer altından çektik. Baraj kuruduğu zaman yer altı sularına başvurmamız lazımdı. Yer altı sularına başvururken de 7/24 suyun akıtılmaması gerekiyor. Gerektiği kadar su verilmeli. Çim dikmek, yüzme havuzlarını doldurmak yasaklanmalı" diye konuştu.

        • 4

          Prof. Yaşar, "İlk defa Çeşme Belediyesi geçtiğimiz haftalarda bu konuda bir adım attı. 4 seneden beri bütün dünya bunu yapıyor. Barajımız doluyken kuyulara dokunmamamız lazımdı. Suyumuzu tamamen barajdan çekmemiz lazımdı. Gördes Barajı’nda bugün itibariyle su seviyesi yüzde 0,5'e düştü. İzmir'in su ihtiyacının 4'te 1'ini Gördes Barajı'ndan karşılıyoruz. İzmir günde 700 bin metreküp su kullanıyor. Bu suyun 180 bin metreküpünü Gördes'ten alıyor. Gördes Barajı'nda 15 güne kadar su bitecek" şeklinde konuştu.

        • 5

          Ekim ayında Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 5'lere düşeceğini öngördüğünü ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Suyun düşüşü çok hızlandı. Kasımda yağışlar başlar. Ama geçen sene yağışlar sonrasında baraj yüzde 5 doldu. Geçen sene barajımız aralıkta yüzde 10,94'e düştü, nisan ayında yüzde 15,73'e çıktı. Yağmurlar gelse de barajın dolmasını beklemeyin, barajın yeniden eski şaşalı günlerine dönmesi için 6-7 sene gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Nüfus artışına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Bu arada nüfus inanılmaz artıyor. 2008 yılında İzmir nüfusu 3 milyon 750 bindi, şu an 4.5 milyon. Şehre günde 700 bin metreküp su veriliyor. Su tüketimi kış aylarında kişi başı 130 litre, yaz aylarında ise 200 litreye çıkıyor. Bu nedenle kurak dönemde gerektiği kadar su verilmeli. Vatandaş endişelenmeli. İnsanlar halı, balkon, araba yıkamasınlar. Hobi bahçeleri kapatılsın, su yalnızca profesyonel amaçlı olan işlerde verilsin, keyfi olmasın" dedi.

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