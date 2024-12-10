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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Birlikte yaşadığı kadının oğlu kurşun yağdırdı | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Birlikte yaşadığı kadının oğlu kurşun yağdırdı!

        İzmir'de, berberlik yapan 33 yaşındaki Mert Can Şahin, iddiaya göre birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından iş yerinde tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şahin tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan 23 yaşındaki şüpheli O.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:15 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:40
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        İzmir'de olay, dün saat 17.30 sıralarında Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi 1039 Sokak'ta bulunan bir berber dükkanında meydana geldi.

        SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        DHA'daki habere göre berberlik yapan Mert Can Şahin (33), iddiaya göre birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla saldırıya uğradı.

        ZANLI 4 YERİNDEN VURDU

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        Mert Can Şahin'i vücudunun 4 yerinden vuran O.A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        İhbar üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli O.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #İzmir
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