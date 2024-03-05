İzmir'deki Tarihi Asansör 117 yıldır ayakta
İzmir'in mimari zenginlikleri arasında gösterilen 117 yıllık ve 55 metre uzunluğundaki asansör günümüzde hala kullanılıyor
- 1
İzmir'in simgelerinden olan Tarihi Asansör, eşsiz kent manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
- 2
Şehrin mimari zenginlikleri arasında gösterilen 117 yıllık asansör, Konak ilçesindeki Mithatpaşa ve Halil Rıfat Paşa caddeleri arasında yer alıyor.
- 3
Yapımında, Fransanın Marsilya şehrinden getirilen tuğlaların kullanıldığı 55 metre uzunluğundaki asırlık asansör, günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor.
-
- 4
Ziyaretçiler, şehri dürbünle izleme fırsatı bulurken burada hatıra fotoğrafı da çektiriyor.
- 5
Asansörün ziyaretçileri buradan şehri seyretme fırsatı buluyor.
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13