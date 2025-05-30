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        Haberler Gündem Ege İzmir'deki greve ilişkin sendika şube başkanlarından açıklama | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki grev: Sendika şube başkanlarından açıklama

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle greve çıkan işçilerin bağlı bulunduğu sendika şube başkanları basın açıklaması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 01:45 Güncelleme: 30.05.2025 - 01:45
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        İzmir'deki greve ilişkin sendika şube başkanlarından açıklama
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        Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan işçiler, sloganlar attı. AA'nın haberine göre; basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile görüşmelerden sonuç alınamadığı için basın açıklaması yapma ihtiyacı duyulduğunu ifade etti.

        Sorunu masada çözmek için çabaladıklarını belirten Topal, "Greve çıkan 23 bin kişiyi, çarpanlarıyla ele aldığımızda 120 bin insanın geleceğini ilgilendiren bir toplu sözleşme yapıyoruz. Ne kadar susacağız? Seçim zamanı vatandaş oluyor, toplu iş sözleşmesi zamanı vatandaşa yem ediliyoruz. Biz işçileri halka yem olarak kullanmanın da bir adabı olur. 'Yüzde 65 zam istiyor' dediler. Rakamları masada revize gittik, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık, Genel-İş sayfasında paylaştık, el insaf. Devrim yaratacak bir zam istemiyoruz." dedi.

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        Haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Topal, bugün Konak Pier önünde saat 10.00'da yapılacak eyleme tüm işçileri ve ailelerini davet etti.

        Topal, şunları kaydetti:

        "Oyun oynamıyoruz. Bugün herkes çocuklarını alarak alana gelecek ve İzmir halkına haklı olduğumuzu göstereceğiz. Piknik yapmaya değil aklımızla dalga geçenlerle mücadele etmeye geliyoruz. Bugün geri duranlar, yarın söz sahibi olamazlar. Güneşse güneş, yağmursa yağmur, dayaksa dayak biz buna razı geleceğiz. Sırtımızdaki küfenin bize ait olmadığını hem İzmir halkına hem de Büyükşehir Belediyesine anlatmak zorundayız. Bıçak kemiği de geçti, yarın ciğerimize mi, kalbimize mi saplanır demeden meydanda olacağız."

        Sendika şube başkanları Ercan Gül, Sedat Kenar ve Serap Yılmaz da işçiler hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini belirtti.

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        #İzmir Büyükşehir Belediyesi grev
        #İzmir
        #haberler
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