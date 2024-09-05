İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısında

Duruşmada savcılık makamını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü temsil etti. Mahkeme başkanı, iddianameyi ve suçlamayı aktardıktan sonra sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Gdz Elektrik Arıza Onarım Müdürü A.K, yaşanan acı olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bir acı başka acıyla törpülenmez. İddianameyi okuyunca çok şaşırdım. 9 yıldır sorunsuz işleyen bir tesisin inşasından suçlanıyorum. Sorun dış etkenlerdir. Kablo derinliği olması gerektiği gibidir. Ben idare kısmındayım. Ben sorumluluğumun olmadığını düşündüğüm şeyler nedeniyle tutukluyum. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

İZSU'nun açtığı ihaleyi kazanarak olay yerindeki mazgalların yapımını üstlenen firmanın sahibi, tutuklu sanık A.K. ise uzman bir ekiple çalıştığını, uygun malzeme kullanmadığı iddialarını kabul etmediğini belirterek, "İdarenin talimatıyla ızgara değişimi talimatı verdim. O sırada benim İZSU'dan aldığım 2 ayrı işim daha vardı. Ben sahada değildim. Izgara değişimi gerçekleşmiş. Tutukluluk süresince avukatlarımın getirdiği görüntülerde yaptığım işin dört dörtlük olduğunu gördüm. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.