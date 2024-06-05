İzmir'deki derin dondurucu vahşetinde yeni ayrıntılar: 4 kişiyi öldüren cani için istenen ceza belli oldu

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİ

Tutuklu sanık S.H'nin iddianamedeki ifadesinde, maktullerden dini nikahlı eşi Gulkamar Hanymova'nın (54) kendisini aldattığını düşündüğü, bu nedenle haberi olmadan telefonuna görüşme kayıtlarını tutan bir program kurduğu, bu programla olaydan 2 ve 9 ay önce Gulkamar'ın başka erkeklerle görüşmesini yakaladığı ve olay günü bu nedenle tartıştıkları yer aldı.