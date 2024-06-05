Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'deki derin dondurucu vahşetinde yeni ayrıntılar: 4 kişiyi öldüren cani için istenen ceza belli oldu | Son dakika haberleri

        İzmir'deki derin dondurucu vahşetinde yeni ayrıntılar: 4 kişiyi öldüren cani için istenen ceza belli oldu

        İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde 4 kişinin cesetlerinin derin dondurucu ve buzdolabında bulunmasına ilişkin tutuklanan Türkmenistan uyruklu S.H. hakkında istenen ceza belli oldu. İddianamede sanık hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken kan donduran vahşete ilişkin detaylara yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin tutuklu sanık hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        • 2

          İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        • 3

          EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİ

          Tutuklu sanık S.H'nin iddianamedeki ifadesinde, maktullerden dini nikahlı eşi Gulkamar Hanymova'nın (54) kendisini aldattığını düşündüğü, bu nedenle haberi olmadan telefonuna görüşme kayıtlarını tutan bir program kurduğu, bu programla olaydan 2 ve 9 ay önce Gulkamar'ın başka erkeklerle görüşmesini yakaladığı ve olay günü bu nedenle tartıştıkları yer aldı.

        • 4

          İddianamede, sanık S.H'nin Çeşme'de inşaatlarda çalıştığını, 13 Haziran'da Gulkamar Hanymova ve yakınlarını öldürmek amacıyla Bayraklı'daki eve geldiğini, o sırada evde yalnız olan Ruslan Kerimov'u öldürdüğünü, Gulkamar Hanymova ve kızlarının eve gelmesini beklerken kahvaltı hazırladığını anlattığı kaydedildi.

        • 5

          ÖNCE KAHVALTI YAPTILAR SONRA ÖLDÜRDÜ

          Eve ilk gelen Gulkamar Hanymova ile önce kahvaltı yaptıklarını, daha sonra onu öldürdüğünü ifade eden S.H'nin, bir süre sonra eve Hanymova'nın kızı Laçin Geldiyarova'nın (28) geldiğini, onunla da kahvaltı yaptıklarını, aynı bıçakla bu kişiyi de öldürdüğünü kaydettiği, son olarak eve gelen Leyla Geldiyarova'yı (30) öldürdüğünü söylediği belirtildi.

        • 6

          CESETLERİ KANALİZASYONA ATMAYI DÜŞÜNMÜŞ ÇÜRÜMESİNLER DİYE DERİN DONDURUCUYA KOYMUŞ

          Sanığın, cesetleri önce kanalizasyona atmayı düşündüğü, ancak Gulkamar Hanymova'nın kendisine iyilikleri nedeniyle toprağa verme kararı aldığını anlattığı, cesetleri çürümemeleri için aldığı dondurucu ve buzdolabına koyduğu da iddianamede yer aldı.

        • 7

          S.H'nin 17 Haziran'da inşaatta çalışmak için Çeşme'ye gittiği, daha önce yanında çalıştığı M.A'ya "karımı ve çocuklarımı öldürdüm, beni kenarda bir işte çalıştır, görünmem lazım" dediği aktarılan iddianamede, o sırada konuşmayı H. adlı bir kişinin duyduğu kaydedildi.

        • 8

          İddianamede, sanığın öldürdüğü kişilerin telefonlarını sattığı, memleketine kaçmak için hazırlık yaptığı esnada yakalandığı ve yaptıklarından pişman olmadığı ifade edildi.

        • 9

          NE OLMUŞTU?

          Bayraklı ilçesinde 18 Haziran 2023'te bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov'a ait cesetleri bulmuştu. Gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli S.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa