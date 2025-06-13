İzmir'de yaşandı... 75 yaşındaydı... Çifte ölüm!
İzmir'in Tire ilçesi, kadın cinayetinin son adresi oldu. 75 yaşındaki Mehmet Ömer Erdal, tartıştığı 70 yaşındaki eşi Şerife Erdal'ı tabancayla öldürüp, hayatına son verdi. Silah sesini duyup eve koşan komşuları karı kocanın cesediyle karşılaştı
İzmir'de yürek yakan olay, dün saat 13.30 sıralarında, Tire ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'ta meydana geldi.
YAŞLI ÇİFT TARTIŞMAYA BAŞLADI
Mehmet Ömer Erdal (75) ile eşi Şerife Erdal (70) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ömer Erdal, tabancayla eşine ateş etti. Mehmet Ömer Erdal daha sonra aynı silahı kendine doğrultup tetiği çekti.
KOMŞULARI İKİ CESETLE KARŞILAŞTI
Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde çiftin cesetleriyle karşılaştı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Erdal çiftinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.