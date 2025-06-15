İzmir'de ruhsatsız tabancalar ele geçirildi: 3 gözaltı
İzmir Bornova'da bir iş yerinde yapılan aramalarda, havalandırma borusuna gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi. Polis, iş yerinde çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı
Bornova Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir iş yerinde yapılan aramalarda bodrum kattaki havalandırma borusu içerisinde gazeteye sarılmış şekilde gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirdi.
DHA'nın haberine göre; silahlardan haberlerinin olmadığını öne süren iş yeri çalışanları İ.Ç., İ.D. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli hakkında 'Adreste ruhsatsız silah bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldı.