"İKİNCİ BİR YÜKSELME İHTİMALİ DÜŞÜK"

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin tüm personel ve ekipmanıyla halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için özverili bir mücadele yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı verilere dayanarak, deniz kabarması ve aşır yağıştan kaynaklı deniz taşkını yaşanabileceğini belirterek vatandaşı uyarmıştı. Günün ilerleyen saatlerinde deniz seviyesi 1 metre yükseldi. Alsancak Kordon, Karşıyaka Yelken Kulübü ve Mavişehir'de deniz taşkını yaşandı. Taşkında zarar gören elektrik trafolarından kaynaklanan bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin modellerine göre, ikinci bir yükselme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Alınan verilere göre, rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz çekilmeye başlayacak."