Konu hakkında belediyeye mahallelilerden başvuruların yapıldığını ancak değişen bir durumun olmadığını aktaran Kara, şunları kaydetti: "Belediye çok umursamıyor diye düşünüyorum. Umursasaydı herhalde şimdiye kadar gelirdi diye tahmin ediyorum. Yani belediyecilik bu olmaması gerekir. En azından benim standartlarımda belediyecilik bu değil. Vatandaş mağdur olduktan sonra belediyecilik diye bir şey kalmamış böyle ortada. Bu kendiliğinden ortaya çıkmış bir durum değil. Çözüm için halı serildi. Halılar çok ilgi çekiyor maalesef. Maalesef ilgi çekiyor. Yani çekmemesi gereken bir durum. Yaz günü sürekli toz, araçlar geliyor, geçiyor. İnsanlar çukura düşüyor. İnsanların araçları zarar görüyor. Çocuklar oynuyor. Çocuklar bisiklete biniyor, çocuklar düşüyor. Artık bunları önlemek adına elimizden gelen buydu. Elimizden geleni yaptık. Halı serdik. Salonda olması gereken halı yolda duruyor şu an. Daha nasıl anlatayım."