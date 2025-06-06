İzmir'de anne ve 2 çocuğu kuyuya düştü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı
Giriş: 06.06.2025 - 19:32 Güncelleme: 06.06.2025 - 19:32
Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta anne ve 2 çocuğu, su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin çalışmasıyla anne ve çocukları, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarıldı.
Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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