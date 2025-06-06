İzmir'de düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.45 sıralarında Bornova ilçesi Ankara Asfaltı Ambarlar Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, E.E. (24) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı, karşı şeride geçerek, Haydar Aslan (30) yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle E.E'nin otomobili takla atarak metrelerce sürüklenirken, Aslan'ın kullandığı otomobil ise bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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ANNE VE BABA ÖLDÜ, BEBEKLERİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan'ın (30) sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Aslan ailesinin 5 aylık bebeği V.E.A. ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer otomobil sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYA KARIŞAN DİĞER OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN DE DURUMU KRİTİK

E.E. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. E.E. ve V.E.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORLARDI Trafik kazasında yaşamını yitiren Haydar Aslan'ın Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'nda trafik jandarması olarak görev yaptığı, kız kardeşinin düğünü için izin alarak ailesi ile birlikte Kırşehir'e gittiği öğrenildi. Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Aslan'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara Asfaltı yaklaşık 3 saat kapalı kalırken, sürücüler ulaşımı yan yoldan sağladı. Hurdaya dönen iki otomobil ise çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.