İzmir'de denize atlayınca boynu kırılan genç yaşamını yitirdi
İzmir'in Dikili ilçesinde 1 ay önce tekneden denize atlayınca boynu kırılan genç, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
İzmir Dikili'de gezintiye gittiği Bademli mevkisinde tekneden suya atladığı sırada boynu kırılan ve sağlık ekipleri tarafından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Kulak (20) kurtarılamadı.
Kulak'ın cenazesinin bugün, Kabakum Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kulak, 17 Haziran'da tekneden denize atlayınca boynu kırılmış ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.