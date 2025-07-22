İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 22 Haziran Salı günü İzmir'in bazı mahallelerinde su kesintisi gerçekleştireceğini bildirdi. Saat 09.00’da başlayacak kesintinin 24 saat süreceği belirtildi. Kesinti yapılacak mahalleler de açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 17 mahalleye bir gün boyunca su verilmeyecek. İşte, 23 Temmuz 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak mahalleler...