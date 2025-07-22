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        Haberler Bilgi Gündem İzmir'de 24 saatlik su kesintisi yaşanacak! 17 mahalle etkilenecek… İzmir’de sular ne zaman gelecek? İZSU açıklaması ve su kesintisi yapılacak mahalleler

        İZSU duyurdu: İzmir'de 24 saatlik su kesintisi yaşanacak! 17 mahalle etkilenecek

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bağlantı çalışması nedeniyle İzmir'in bazı mahallelerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada kesintiden 17 mahallenin etkileneceği kaydedildi. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU açıklaması ile 23 Temmuz 2025 İzmir'de su kesintisi yapılacak mahalleler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 08:57 Güncelleme: 23.07.2025 - 00:22
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        • 1

          İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 22 Haziran Salı günü İzmir'in bazı mahallelerinde su kesintisi gerçekleştireceğini bildirdi. Saat 09.00’da başlayacak kesintinin 24 saat süreceği belirtildi. Kesinti yapılacak mahalleler de açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 17 mahalleye bir gün boyunca su verilmeyecek. İşte, 23 Temmuz 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak mahalleler...

        • 2

          İZMİR’DE 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ

          İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirilecek.

          Çalışma nedeniyle İzmir'de 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

        • 3

          HANGİ MAHALLERDE SULAR KESİLECEK?

          22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle su kesintisine gidilecek mahalleler şöyle;

          Altıntaş

          Barbaros

          Mecidiye

          Yeşiltepe

          Fatih

          Namık Kemal

          Bozkurt

          Dolaplıkuyu

          Tuzcu

          Ülkü

          Süvari

          Ali Reis

          Kubilay

          Yeni

          Sakarya

          Ballıkuyu

          Akarcalı

        • 4

          İZSU ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

          İZSU arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.

          İZSU ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
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