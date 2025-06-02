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        Haberler Gündem Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çöp topladı | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çöp topladı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevde olması sebebiyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler, çevreyi rahatsız edince Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya indi. Eldivenleri takarak çöp toplayan Başkan Tugay ile kendisine engel olmaya çalışan DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 01:10 Güncelleme: 02.06.2025 - 01:10
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        Başkan Tugay, çöp topladı
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitti. Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet durma noktasına geldi. Çöplerin toplanmaması nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöp dağları oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin gezip vakit geçirdiği bölgelere biriken çöpler, çevreye yayılan kötü koku hem esnafı ve bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

        SENDİKA YÖNETİCİLERİNE TEPKİ

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, akşam satlerinde sosyal medya platform X'ten yaptığı paylaşımda, ilgili sendika yöneticilerine tepki gösterdi. Başkan Tugay paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "DİKS Genel İş Sendikası İzmir’de mantıklı hiçbir açıklaması olmayan bir grev sürecini, insanlarımızın günlük hayatını alt üst etme ve sağlıklarını bozmayı da göze alarak devam ettirme çabası içindedir. Bu esnada hem iş yapmaya çalışan arkadaşlarımız hem de belediye yöneticileri sık sık tehdit ve tacizlere maruz bırakılıyorlar. Bu baskı ve tehditlere boyun eğmem asla mümkün değildir. Grev bitsin diye çaba gösteriyorum, ancak makul olmayan, sorumsuzluk boyutunda taleplere kesinlikle 'evet' diyemem."

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        Vatandaşlardan destek isteyen Başkan Tugay, "Grev öyle ya da böyle son bulacaktır. Dayatmalarla değil hukukla, siyasi ve idari sorumluluğumuzla İzmir adına gerekeni yapacağız. Bu süreç içinde; Şehrimize ve insanlarımıza sahip çıkmak adına, grev sonlanana kadar sizlerden dayanışma ve destek bekliyoruz. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilemizle araçlarımızı paylaşmaya çalışalım. İzmir’in dayanışma kültürünü gösterelim." dedi.

        "GREV HAKKINIZA SAYGILIYIM"

        Grevdeki işçilere çağrıda bulunan Başkan Tugay, paylaşımında şu ifadalere yer verdi: "Sevgili belediye çalışanları, grev hakkınıza sonuna kadar saygılıyım. Belediyenin daha fazla ücret ödeyebileceğine dair kanaatiniz varsa grev yapmaya devam edin. Ama, duyuyorum ki birçoğunuz mevcut durumdan yakınmakta. Sizlerin de yaşananlara anlam veremediğinizin farkındayım. Kurmaya çalıştığım tek şey, mali disiplini olan bir belediye, kamu kaynağını doğru kullanan bir yönetim anlayışıdır; Hem İzmir’in hem çalışanlarımızın geleceği için bunu yapmak zorundayım. Burada görev size düşüyor. Lütfen sendika yetkililerinin makul tekliflerle gelmesi için elinizden geleni yapın, hepimiz için çok geç olmadan."

        BAŞKAN TUGAY, GECE VAKTİ İŞÇİLERLE SAHAYA İNDİ

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece vakti Alsancak Kordon'da sahaya indi. Başkan Tugay, grevde olmayan işçilerle birlikte eldivenleri giyip çöp topladı. Çöp poşetlerini kamyona yükleyen Başkan Tugay, bir süre sonra yanlarına gelen DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartıştı. Tugay, "Buraya ne yapmaya geldiniz? Siz bu çöpün toplanmasına engel olamazsın. Böyle bir hakkınız yok. Israr etmeyin. Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöp buradayken bu kent sağlıklı bir yaşam süremez. Siz buraya kavga etmeye mi geldiniz? Çöpü burada tutarak mı ekmeğinizi koruyorsunuz? Grev yapan insan evine gider. Buraya karışamazsınız" dedi. DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül de, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir amacımız yok" ifadelerini kullandı. Tartışmaya şahit olan esnaf da sendika yetkililerine tepki göstererek, "Biz mekan sahibiyiz, burada çöp istemiyoruz" dedi. Başkan Tugay, sendika görevlilerine "Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum" diyerek, işçilerle birlikte çöp toplamaya devam etti.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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