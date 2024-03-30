İzmir Belediye Başkan Adayları kimler? 2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi
İzmir Belediye Başkan adayları, 31 Mart yerel seçimler dolasıyla araştırılıyor. Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. İzmir'in 30 ilçesindeki Belediye Başkan adayları listesi belli oldu. Yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlar yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Peki İzmir Belediye Başkan adayları kimler? 2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi
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Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. İzmir Belediye Başkan adayları belli oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler merak ediliyor. İzmir'de AK Parti'den Hamza Dağ, İYİ Parti'den Ümit Özlale, CHP'den Cemil Tugay yerel seçimde aday olarak belirlendi. İşte, 2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi
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İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
İzmir Belediye Başkan adayları listesi haberimizde yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer partiler belediye seçimlerinde yer alacak İzmir ilçe ve Büyükşehir Başkan adaylarını açıkladı.
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31 Mart'ta sandıkların kapanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından canlı seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Aliğa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balçova Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bayındır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bayraklı Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bergama Yerel Seçim Sonuçları 2024
Beydağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bornova Yerel Seçim Sonuçları 2024
Buca Yerel Seçim Sonuçları 2024
Çeşme Yerel Seçim Sonuçları 2024
Çiğli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Dikili Yerel Seçim Sonuçları 2024
Foça Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziemir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Güzelbahçe Yerel Seçim Sonuçları 2024
Karabağlar Yerel Seçim Sonuçları 2024
Karaburun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Karşıyaka Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kemalpaşa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kınık Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kiraz Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konak Yerel Seçim Sonuçları 2024
Menderes Yerel Seçim Sonuçları 2024
Menemen Yerel Seçim Sonuçları 2024
Narlıdere Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ödemiş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Seferihisar Yerel Seçim Sonuçları 2024
Selçuk Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tire Yerel Seçim Sonuçları 2024
Torbalı Yerel Seçim Sonuçları 2024
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